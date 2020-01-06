  1. Пятый канал
  4. Экипаж Сотникова пришел вторым на втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж Сотникова пришел вторым на втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

, 15:20 | Марина Неруцких 28

Первым финишировал грузовик белорусской команды.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / www.kamazmaster.ru; 5-tv.ru

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер», пилотируемый Дмитрием Сотниковым пришел вторым на втором этапе ралли «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии. Российским гонщикам понадобилось 3 часа 49 минут 30 секунд, чтобы преодолеть расстояние в 367 километров между городами Аль-Вайх и Неом.

Первым финишировал грузовик белорусской команды. «МАЗ» под управлением Сергея Вязовича пришел раньше болида Дмитрия Сотникова на одну минуту 46 секунд. Третьим финишную черту пересек «КАМАЗ» экипажа Андрея Каргинова.

Еще два грузовика «КАМАЗ-мастера», пилотируемые Эдуардом Николаевым и Антоном Шибаловым показали пятое (+10.52) и шестое (+15.15) время соответственно.

Знаменитый ралли-марафон «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии. Спортсменам, представляющим пять классов (мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики), в общей сложности предстоит преодолеть за 12 этапов около восьми тысяч километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж «КАМАЗ-мастер» Шибалова победил на первом этапе ралли «Дакар».

Читайте также

61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

15:37
Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати в Доминикану
15:20
Экипаж Сотникова пришел вторым на втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков
15:12
Экс-участница «Дома-2» оголила стройные ножки на капоте Rolls-Royce
14:55
Строительные леса обрушились в Москве — есть пострадавшие
14:44
Сын Ксении Собчак встал на горные лыжи в Куршавеле
14:30
Назван ТОП-7 специй, которые предотвращают рак желудка

Сейчас читают

Рождественские гадания: четыре проверенных способа узнать свою судьбу
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]