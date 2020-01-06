Экипаж Сотникова пришел вторым на втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер», пилотируемый Дмитрием Сотниковым пришел вторым на втором этапе ралли «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии. Российским гонщикам понадобилось 3 часа 49 минут 30 секунд, чтобы преодолеть расстояние в 367 километров между городами Аль-Вайх и Неом.

Первым финишировал грузовик белорусской команды. «МАЗ» под управлением Сергея Вязовича пришел раньше болида Дмитрия Сотникова на одну минуту 46 секунд. Третьим финишную черту пересек «КАМАЗ» экипажа Андрея Каргинова.

Еще два грузовика «КАМАЗ-мастера», пилотируемые Эдуардом Николаевым и Антоном Шибаловым показали пятое (+10.52) и шестое (+15.15) время соответственно.

Знаменитый ралли-марафон «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии. Спортсменам, представляющим пять классов (мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики), в общей сложности предстоит преодолеть за 12 этапов около восьми тысяч километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж «КАМАЗ-мастер» Шибалова победил на первом этапе ралли «Дакар».