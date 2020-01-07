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Моника Беллуччи показала грудь в соблазнительном декольте

, 14:42 | Алиса Старжевская Видео 23

Обворожительная актриса в ролике наносит на пухлые губы ярко-алую помаду.

Фото: www.globallookpress.com / Vincenzo Landi; Instagram @monicabellucciofficiel

Итальянская актриса Моника Беллуччи порадовала фанатов новой публикацией. Недавно актриса выложила в свой блог в Instagram видео, в котором она предстает в сексуальном образе.

В ролике рекламного характера звезда фильмов «Дракула» и «Матрица: Перезагрузка» предстает в черном топе с глубоким декольте. На оголенные плечи звезда накинула блейзер в тон с золотистыми пайетками. 55-летней итальянке сделали легкий, но дерзкий начес и нанесли медные тени на верхнее веко — благодаря ним взгляд Беллуччи получился выразительным и томным.

Интригующий образ завершает ярко-алая помада, которую Беллуччи игриво наносит на свои аппетитные пышные губы.

Наряд и макияж голливудской актрисы получился запоминающимся и эффектным — под стать именитой косметической марке, для которой Моника Беллуччи снялась в рекламном ролике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Моника Беллуччи сменила имидж и примерила мундир.

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