Сергей Гармаш считает «Вторжение» абсолютным попаданием в зрителя

Сергей Гармаш назвал фильм «Вторжение» Федора Бондарчука абсолютным попаданием в зрителя, пишут «Известия». Народный артист РФ сыграл в киноленте роль вице-премьера. По словам актера, фильм должен найти отклик среди российской молодежи.

«Он невероятно важен сегодня и обращен и к молодому поколению: когда у нас в руках находится столько средств коммуникации, нечто подобное не за горами. Вопрос о том, насколько мы интеллектуально и морально к такому готовы», — сказал кинозвезда.

Во «Вторжении», по словам Сергея Гармаша, в какой-то степени поднимается вопрос патриотизма.

«Фильм о том, насколько нам важно в какие-то моменты уметь взяться за руки, чувствовать друг друга», — подчеркнул знаменитость.

Лента «Вторжение» Федора Бондарчука вышла в прокат 1 января. Над визуальной графикой блокбастера работали почти два года. Глава гильдии киноведов отметил влияние картины с невероятными спецэффектами на судьбу кинофантастики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автор спецэффектов в фильме «Вторжение» рассказал об их создании.