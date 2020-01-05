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Глава гильдии киноведов отметил влияние «Вторжения» на судьбу кинофантастики

, 23:04 | Сергей Зеленский Видео 21

Кирилл Разлогов уверен, что в России есть высококлассные специалисты по графике и технологиям, чтобы снимать подобные картины.

Фото, видео: Кадры из кинофильма "Вторжение", реж. Федор Бондарчук

Тема:
Фильм Вторжение 22

Глава гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов прокомментировал блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение», снятого в жанре научной фантастики. По словам эксперта, популярность подобных сюжетов для российских зрителей будет зависеть от успеха в прокате, в том числе международном.

Разлогов в интервью «Известиям» подчеркнул, что в России есть высококлассные специалисты по графике и технологиям, которые работают в том числе и над зарубежными проектами.

Прокат фильма «Вторжение» стартовал в российских кинотеатрах 1 января. Картина является сиквелом фильма «Притяжение», вышедшего на экраны в 2017 году. «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве картины поддержку также оказали «Национальная медиа группа» и Фонд кино.

Ранее кинозвезды «Вторжения» рассказали об анализе собственных страхов на съемках, в том числе подводных.

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