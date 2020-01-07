Машина российского участника ралли-марафона «Дакар» Васильева выгорела дотла

Российский гонщик пилот команды X-raid G-Energy Team Владимир Васильев вынужденно закончил выступление на ралли-марафоне «Дакар» в Саудовской Аравии. Его болид полностью сгорел во время прохождения третьего этапа. Сам пилот и его штурман Виталий Евтехов в результате инцидента не пострадали.

Как сообщается в пресс-релизе команды X-Raid G-Energy, возгорание произошло из-за поломки в топливной системе гоночного автомобиля.

«По предварительным данным, возгорание произошло по причине лопнувшей трубки высокого давления в топливной системе автомобиля, топливо свободно начало вытекать, попадая на горячие поверхности агрегатов моторного отсека. К сожалению, автомобиль выгорел полностью, но экипаж не пострадал в гоночном инциденте», — говорится в документе.

По словам пилота Владимира Васильева, что-либо сделать для спасения автомобиля они не смогли.

«Сегодня у нас сначала пропала мощность: на малых оборотах машина ехала, на больших — нет. Едем дальше, и вдруг начало что-то дымить с запахом топлива. И как раз подъем в гору, в дюну. Поднялись, остановились — повалил дым с огнем. Мы достали огнетушители, начали тушить. Загорелось внизу — не двигатель, а в районе запасных колес с правой стороны. Мы вытащили „запаски“, вроде как огнетушителями сбили огонь, дальше загорелся карбон, огнетушитель один, и уже ничего не сделать…», — рассказал гонщик.

Возгорание произошло на 284 км спецучастка третьего этапа, проходящего по маршруту Неомо-Неомо. Васильев и его штурман — Виталий Евтехов в результате инцидента не пострадали.

После двух этапов Владимир Васильев расположился на 11-й строчке в зачете автомобилей, его отставание от лидера аргентинца Орландо Терранове 29 минут 23 секунды.

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