Момент наезда на пешеходов в Петербурге попал в объектив камеры наблюдения

Момент смертельной аварии, которая произошла в Петербурге, попал в объектив камеры наблюдения. В результате аварии погибли два человека, пишет 78.ru.

Трагедия произошла недалеко от дома № 9 по проспекту Тореза. По словам очевидцев, девушка и парень переходили дорогу в неположенном месте. Молодой человек скончался на месте, женщину госпитализировали, но позже она умерла в больнице.

По информации телеканала, за рулем иномарки Kia Rio, которая совершила наезд на пешеходов, находился 38-летний водитель.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек пострадали в ДТП с двумя иномарками во Владимирской области.