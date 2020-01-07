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Момент наезда на пешеходов в Петербурге попал в объектив камеры наблюдения

, 22:00 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 104

Девушка и парень, оказавшиеся под колесами авто, скончались.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Момент смертельной аварии, которая произошла в Петербурге, попал в объектив камеры наблюдения. В результате аварии погибли два человека, пишет 78.ru.

Трагедия произошла недалеко от дома № 9 по проспекту Тореза. По словам очевидцев, девушка и парень переходили дорогу в неположенном месте. Молодой человек скончался на месте, женщину госпитализировали, но позже она умерла в больнице.

По информации телеканала, за рулем иномарки Kia Rio, которая совершила наезд на пешеходов, находился 38-летний водитель.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек пострадали в ДТП с двумя иномарками во Владимирской области.

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