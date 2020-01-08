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  4. Сербского футболиста Дарко Ковачевича обстреляли в Афинах

Сербского футболиста Дарко Ковачевича обстреляли в Афинах

, 4:22 | Нюра Незванова 15

Ветерана греческого футбольного клуба «Олимпиакос» доставили в больницу с травмой колена.

Фото: Instagram @darkokovacevicofficial

Неизвестные открыли стрельбу по сербскому футболисту Дарко Ковачевичу в пригороде Афин недалеко от его дома. Сообщается, что злоумышленники подкараулили 46-летнего спортсмена и начали вести по нему огонь из автомобиля, после чего скрылись, сообщает греческое государственное телевидение ЭРТ-1.

Ветерана греческого футбольного клуба «Олимпиакос» доставили в больницу. У спортсмена диагностировали пулевое ранение колена. Однако, по другой версии, травму Дарко Ковачевич получил во время падения, когда пытался спрятаться от стрелка.

Правоохранители обнаружили автомобиль, из которого предположительно велся огонь по футболисту. Машина была подожжена, а в салоне лежал пистолет.

Ковачевич выступал за сборную Югославии в 1994–2004 годах, а потом за сборную Сербии и Черногории. Он входил в состав испанского «Реал Сосьедаде» на протяжении девяти сезонов, а с 2007 по 2009 являлся футболистом греческого клуба «Олимпиакос».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сибиряк стрелял в Новый год из оружия и попал в лицо шестилетнему мальчику.

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