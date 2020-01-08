Айза Анохина поиронизировала над коррекцией своих фотографий. Бывшая жена Гуфа опубликовала на своей странице в Instagram снимок с явными следами фотошопа.

Вместе с отредактированным фото рэперша разместила в соцсети и исходный снимок. При сравнении становится ясно, что Айза изменила себе цвет волос на светлый, «нарисовала» более яркий макияж и подкорректировала тон кожи и освещение.

«Как же мне идет фотошоп», — сделала заключение теледива.

«Тебе идет не фотошоп, а честность. Так держать!» — откликнулись поклонники.

Instagram @aizalovesam

Многие фолловеры отметили, что на отредактированном снимке Анохина стала похожа на другую знаменитость. Однако «двойников» ведущей предложили совершенно разных.

«На Ветлицкую в молодости похожа»

«Похожа на Бейонсе»

«Я подумал, что это Света Лобода!»

«На ДжейЛо похожа», — делятся мнением юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Айза Анохина станцевала «горячий» тверк на вечеринке в честь дня рождения.