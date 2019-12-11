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Айза Анохина станцевала «горячий» тверк на вечеринке в честь дня рождения

, 19:17 | Карина Бернтгольц Видео 44

Именинница стала звездой вечера во всех смыслах. 10 декабря бывшей супруге Гуфа исполнилось 35 лет.

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Фото, видео: Instagram @aizalovesam, @annakhilkevich

Бывшая супруга рэпера Гуфа блогер Айза Анохина 10 декабря отметила свой юбилей. Теледиве исполнилось 35 лет. По этому поводу она организовала грандиозную вечеринку, на которой оторвалась вместе с другими гостями вечера. Поздравить именинницу с праздником пришли актриса Анна Хилькевич, певица Юлия Паршута, экс-участник шоу «Дом-2» Олег Майами и многие другие представители российского шоу-бизнеса.

Зажигательные танцы, песни, фуршет, конкурсы, потрясающие декорации — все это стало неотъемлемой частью праздника. Однако изюминкой программы был номер, исполненной самой Анохиной. Звезда станцевала перед гостями «горячий» тверк. Такое задание имениннице дал ведущий мероприятия, и она без раздумий согласилась. Видео с мероприятия в сторис в Instagram опубликовала одна из приглашенных — Анна Хилькевич.

Как видно на кадрах, в центре танцпола экс-супруга Гуфа начала сексуально и обаятельно двигаться, чем покорила гостей вечеринки. Некоторые из них решили поддержать знаменитость и вместе с ней принялись соблазнительно танцевать тверк. Тем, кто не решился последовать примеру смелых девушек, оставалось только аплодировать. Сдержать эмоции при виде такого чувственного танца было невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза Анохина показала фигуру в мокром полупрозрачном платье.

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