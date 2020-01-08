КСИР взял на себя ответственность за обстрел американской базы в Ираке

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Иранский корпус стражей революции (КСИР) заявил о своей причастности к обстрелу американской авиабазы в Ираке, пишет PRESS TV.
«КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке десятками ракет», — сообщил телеканал в Twitter.
В США подтвердили, что база «Айн аль-Асад», которая находится на западе Ирака, подверглась атаке. Однако там пока не владеют информацией о наличии погибших или пострадавших, ущерб от ракетного обстрела также устанавливается. По словам американского чиновника, удар был нанесен баллистическими ракетами.
По неподтвержденным данным, атаке подверглись и другие объекты США в Ираке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.
Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны.Тегеран пообещал ответить, заявив, что у страны есть 13 сценариев мести США. Дональд Трамп же пообещал в случае атаки на американских граждан нанести удары по 52 целям в Иране.