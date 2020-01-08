КСИР взял на себя ответственность за обстрел американской базы в Ираке

Иранский корпус стражей революции (КСИР) заявил о своей причастности к обстрелу американской авиабазы в Ираке, пишет PRESS TV.

«КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке десятками ракет», — сообщ ил телеканал в Twitter.

В США подтвердили, что база «Айн аль-Асад», которая находится на западе Ирака, подверглась атаке. Однако там пока не владеют информацией о наличии погибших или пострадавших, ущерб от ракетного обстрела также устанавливается. По словам американского чиновника, удар был нанесен баллистическими ракетами.

По неподтвержденным данным, атаке подверглись и другие объекты США в Ираке.

Р анее 5-tv.ru рассказывал об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.