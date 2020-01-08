Белый дом готовится к возможному обращению Трампа к нации

Белый дом разрабатывает возможность обращения Дональда Трампа к нации. По данным телеканала CNN, это может произойти сегодня.
Однако конкретного решения об этом пока нет. Также сообщается, что возможное обращение к американцам Дональд Трамп будет записывать из Овального кабинета.
В настоящий момент американский лидер проводит экстренное совещание с госсекретарем США Майком Помпео и министром обороны Марком Эспером в связи с обстрелами баз США в Ираке.
Также сообщается, что американские военные в Сирии направляются к военной базе у границ с Ираком, пишет РИА Новости. В данный момент проходит эвакуация сил США военных с нефтяного месторождения «Омар» и газового завода Конако.
Как сообщает сирийский гостелеканал Syria TV, американские военные направились на военную базу в районе города Шаддади.
Р