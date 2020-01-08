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Белый дом готовится к возможному обращению Трампа к нации

, 4:31 | Нюра Незванова 7

Сообщается, что американские военные в Сирии приведены в состояние повышенной готовности после атаки на базы США в Ираке.

Фото: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds

Белый дом разрабатывает возможность обращения Дональда Трампа к нации. По данным телеканала CNN, это может произойти сегодня.

Однако конкретного решения об этом пока нет. Также сообщается, что возможное обращение к американцам Дональд Трамп будет записывать из Овального кабинета.

В настоящий момент американский лидер проводит экстренное совещание с госсекретарем США Майком Помпео и министром обороны Марком Эспером в связи с обстрелами баз США в Ираке.

Также сообщается, что американские военные в Сирии направляются к военной базе у границ с Ираком, пишет РИА Новости. В данный момент проходит эвакуация сил США военных с нефтяного месторождения «Омар» и газового завода Конако.

Как сообщает сирийский гостелеканал Syria TV, американские военные направились на военную базу в районе города Шаддади.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.

Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны. Тегеран пообещал ответить, заявив, что у страны есть 13 сценариев мести США. Дональд Трамп же пообещал в случае атаки на американских граждан нанести удары по 52 целям в Иране.

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