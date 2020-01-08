Ракетная атака Ирана на базы США в Ираке спровоцировала скачок цен на нефть

Цена на нефть резко подскочила после ракетных ударов Ирана по военным базам США. Так, баррель черного золота марки WTI подорожал на 4,4%.

По данным телеканала CNBC, выросла стоимость и других марок — зафиксирован рост цен в диапазоне от 1,88% до 2,48%. А вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок фиксирует падение цен. Так, в Японии больше чем на 2,4% снизился фондовый индекс Nikkei 225, считающийся одним из ключевых для Токийской биржи.

Второй по значимости в Японии индекс — TOPIX — снизился на 2,22%. Также упал и южнокорейский Kospi — минус 1,42%.

Ранее 5-tv.ru писал о ракетных ударах Ирана по военным базам США. На данный момент известно о двух волнах атаки — по заявлению прессы, военные действия стали местью за убийство генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате авиаудара ВВС США 2 января.