Причиной крушения украинского Boeing 737 назвали «техническую неисправность»

Причиной крушения самолета Boeing 737 стала «техническая неисправность». Об этом пишет агентство Tasnim.

Сообщается, что предположительно речь идет о лайнере, который направлялся из Тегерана в Киев.

Воздушное судно рухнуло сразу после взлета недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни.

На борту находились 180 пассажиров, их судьба пока неизвестна.

В консульстве России пока не владеют информацией о том, были ли на борту россияне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта.