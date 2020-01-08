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Причиной крушения украинского Boeing 737 назвали «техническую неисправность»

, 6:51 | Нюра Незванова Срочная новость 253

На борту лайнера находились 180 человек.

Фото: www.globallookpress.com / Bayne Stanley

Причиной крушения самолета Boeing 737 стала «техническая неисправность». Об этом пишет агентство Tasnim.

Сообщается, что предположительно речь идет о лайнере, который направлялся из Тегерана в Киев.

Воздушное судно рухнуло сразу после взлета недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни.

На борту находились 180 пассажиров, их судьба пока неизвестна.

В консульстве России пока не владеют информацией о том, были ли на борту россияне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта.

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