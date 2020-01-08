Пожарный поезд и дроны примут участие в тушении пожара в ТЦ под Новосибирском

Пожарный поезд и беспилотники Сибирского спасательного центра выдвинулись на место тушения серьезного пожара в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитим Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной главк МЧС России.

«Помимо пожарно-спасательных подразделений МЧС России на место пожара направлены оперативные группы главного управления МЧС России по Новосибирской области и Центра управления в кризисных ситуациях, служба пожаротушения, пожарный поезд, аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Новосибирской области, расчет беспилотных летательных аппаратов Сибирского спасательного центра», — говорится в сообщении.

Сейчас площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Пожар в торговом комплексе разгорелся в 6:44 (по московскому времени). Из двухэтажного здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места серьезного пожара в торговом комплексе под Новосибирском.