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Пожарный поезд и дроны примут участие в тушении пожара в ТЦ под Новосибирском

, 13:10 | Ниса Мурзанаева Видео 51

Площадь пожара в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитим достигла 3,5 тысяч квадратных метров.

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Фото, видео: ТАСС / Alexandr Kryazhev; Вконтакте @act54

Пожарный поезд и беспилотники Сибирского спасательного центра выдвинулись на место тушения серьезного пожара в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитим Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной главк МЧС России.

«Помимо пожарно-спасательных подразделений МЧС России на место пожара направлены оперативные группы главного управления МЧС России по Новосибирской области и Центра управления в кризисных ситуациях, служба пожаротушения, пожарный поезд, аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Новосибирской области, расчет беспилотных летательных аппаратов Сибирского спасательного центра», — говорится в сообщении.

Сейчас площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Пожар в торговом комплексе разгорелся в 6:44 (по московскому времени). Из двухэтажного здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места серьезного пожара в торговом комплексе под Новосибирском.

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