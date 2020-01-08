«И одеяло, и нагота»: полуголая Чехова показала мастерство «постельного слалома»

Мастерство в необычном «виде спорта» продемонстрировала подписчикам Анфиса Чехова. Звезда опубликовала в Instagram серию фото, на которых позирует топлес в одеяле на балконе отеля.

На отдельных кадрах телеведущая показала изящную обнаженную спину и нижнее белье телесного цвета. Красивую картинку дополняют покрытые снегом вершины францухского горнолыжного города Шамони.

«У кого лыжи, а у меня постельный слалом», — пошутила Чехова.

Instagram @achekhova

Слалом — это скоростной спуск на лыжах с горы по заданному сложному маршруту длиной до 500 метров. Но прочтение Анфисы этого слова подписчикам тоже понравилось. Как и выложенные ей снимки.

«Какая прелесть! Постельный слалом! Отличная идея, фото крутые!»

«Анфиса не показывает ничего такого, чего не должен видеть весь мир»;

«Главное чтоб с мужчиной»;

«Эх хороша! И все-то тебе идет — и платье, и одеяло, и нагота», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чехова в лыжном комбинезоне взволновала поклонников зоной декольте.