Стильный образ Дарьи Мороз обворожил ее поклонников в Instagram. Актриса снялась в длинном красном платье, такого же цвета шарфе и сапогах выше колен.

Сидя на стуле, звезда экрана откинула наряд назад и широко расставила ноги, оттого внимательные подписчики разглядели и цвет ее белья — все тот же красный. Яркую одежду Мороз подчеркнула алой помадой и черной обильной подводкой вокруг глаз. Этот стиль сама артистка назвала «джокерским», намекая на экстравагантного персонажа одноименного фильма по комиксам.

Instagram @d_moroz

Подписчики не согласились с такой трактовкой образа. В комментариях Дарье ответили, что по обаянию и раскрепощенности она превзошла героя американской картины. Отдельные подписчики сравнили ее со Стервеллой Де Виль из «101 далматинца» и певицей Ларисой Долиной.

«Нет, не Joker. Но очень красивая женщина с дьявольщинкой в глазах и слегка Стервелла! Crazy, Sexy, Hot»;

«Вы тут, на минуточку, на Долину похожи»;

«Ну, вы нереально крутая!»

«Ох уж эта красотка Даша и эти бесконечные ноги»;

«Зажигательно. Джокер отдыхает!» — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мороз в прозрачном корсете устроила фурор в сети.