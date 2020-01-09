Британский лайнер совершил экстренный разворот над Ираком

Экипаж британского лайнера авиакомпании British Airways принял решение об экстренной смене маршрута в связи с событиями, которые разворачивались в Ираке в ночь на 8 января. Тогда Иран начал ракетный обстрел авиабаз США. Это стало ответом на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

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По данным издания Mirror, воздушное судно, летевшее из Мумбаи в Лондон, совершило резкий разворот после известия о происходящем в Ираке.

Boeing 777 пролетел над Саудовской Аравией и Египтом, а затем приземлился в греческих Афинах.

Однако у некоторых пассажиров возникли сложности с продолжением полета, так как у большинства из них не было виз Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ряд авиакомпаний изменил маршрут полетов над Ираном и Ираком из-за деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.