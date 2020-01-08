Европейские агентство порекомендовало прекратить полеты над Ираком

Европейское агентство по авиабезопасности рекомендовало прекратить коммерческие полеты над территорией Ирака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ряд крупнейших авиакомпаний заявил о запрете использования воздушного пространства Ирана, Ирака, а также неба над Персидским и Оманским заливами.

О необходимости выбирать другие маршруты для полетов над этими территориями выступила и Росавиация. Рекомендациям последовали такие авиаперевозчики, как «Аэрофлот», «Победа», Utair и другие.

Ситуация в регионе накалилась после того, как в ночь на 3 января американские ВВС нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в ходе которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран отреагировал ответным ракетным обстрелом в ночь на 8 января, нанеся удары по базам США в Ираке.