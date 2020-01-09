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  4. Огненная феерия: чем запомнился фестиваль «Рождественская звезда» в Петербурге

Огненная феерия: чем запомнился фестиваль «Рождественская звезда» в Петербурге

, 8:26 Эфирная новость 98

Хедлайнером мероприятия стал французский выдуватель огня.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zou Zheng; 5-tv.ru

Грандиозный фестиваль огня «Рождественская звезда» завершил череду новогодних праздников в Петербурге.

Фейерверки, огненные и световые шоу можно было увидеть нон-стоп на стрелке Васильевского острова и на пляже Петропавловской крепости два вечера подряд.

Между Ростральных колонн выступали акробаты и жонглеры.

Фестиваль вышел на международный уровень. Хедлайнером стал французский выдуватель огня.

Лучшие пиротехнические спектакли представили команды из Андорры, США, Азербайджана, Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-5 новогодних Instagram-мест в Петербурге.

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