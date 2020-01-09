Огненная феерия: чем запомнился фестиваль «Рождественская звезда» в Петербурге

Грандиозный фестиваль огня «Рождественская звезда» завершил череду новогодних праздников в Петербурге.
Фейерверки, огненные и световые шоу можно было увидеть нон-стоп на стрелке Васильевского острова и на пляже Петропавловской крепости два вечера подряд.
Между Ростральных колонн выступали акробаты и жонглеры.
Фестиваль вышел на международный уровень. Хедлайнером стал французский выдуватель огня.
Лучшие пиротехнические спектакли представили команды из Андорры, США, Азербайджана, Белоруссии.
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