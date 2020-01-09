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Беременная Милла Йовович набрала вес и практически не занимается спортом

, 13:12 | Алиса Старжевская 4 123

Знаменитость призналась, что ее мучает паранойя из-за риска выкидыша — прошлая беременность актрисы закончилась трагично.

Фото: Instagram @millajovovich

Милла Йовович находится на последних месяцах беременности. Актриса проводит много времени с семьей и старается чаще выходить на прогулки, несмотря на сильные отеки конечностей. Милла призналась, что набрала 22 килограмма и практически не занимается спортом из-за паранойи, связанной с риском выкидыша, пишет «СтарХит».

44-летняя кинозвезда рассказывает, что беременность протекает хорошо, несмотря на некоторые ее опасения. Йовович с ужасом вспоминает, как весной 2017 года ей пришлось экстренно сделать аборт — на четвертом месяце на съемках в Восточной Европе у нее начались преждевременные роды.

«Я сказала, что хочу находиться в сознании на протяжении всей процедуры, и это было одно из ужаснейших воспоминаний в моей жизни. Я до сих пор вижу кошмары. Я была одинока и беспомощна. Слава богу, я нашла выход из своего личного ада», — призналась знаменитость.

Сейчас любовью и заботой будущую маму окружают дети и муж Пол Андерсон — вместе с ними Йовович посещает врача и ходит гулять. Для недавнего повседневного выхода по Беверли-Хиллз актриса выбрала комфортный наряд — свободную футболку в полоску, джинсы и ботинки на плоской подошве.

С будущим мужем Полом Андерсоном артистка познакомилась на съемках фильма «Обитель зла». Звезда подарила режиссеру двух дочерей — Эву и Дашиэл. Для Йовович это третий брак — ранее она была замужем за актером Шоном Эндрюсом и режиссером Люком Бессоном.

Ранее 5-tv.ru писал, что Милла Йовович затмила всех в Каннах в платье с глубоким декольте.

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