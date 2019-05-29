Милла Йовович в платье с глубоким декольте затмила всех в Каннах

Милла Йовович в элегантном платье с экстремальным декольте продемонстрировала чувство стиля на красной дорожке в Каннах.

Американская звезда опубликовала снимки в Instagram и получила восхищенные комментарии в свой адрес от поклонников. По данным СМИ, наряд Йовович был расшит жемчугом и драгоценными камнями. Декольте звезды было настолько глубоким, что многие фолловеры артистки даже распереживались, как бы не случился казус и грудь 43-летней актрисы не «выпрыгнула» из него.

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Instagram @millajovovich

«Платье огонь! Вот это смелая женщина!»

«Это самое великолепное платье, которое вы когда-либо носили», — написали фолловеры.

Но, к счастью, все обошлось. Милла блистала на красной дорожке и пользовалась большим успехом у фотографов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Милла Йовович рассказала о героическом прошлом бабушки.