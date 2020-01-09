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«Любимый, помажь спинку»: Шпица объяснила, почему вернулась с каникул без загара

, 16:33 | Мия Субботина Фото 1 334

Актриса рассказала подписчикам о своем способе приема солнечных ванн.

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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Катерина Шпица делится последними фотографиями из отпуска во Вьетнаме — она сообщила в своем Instagram, что вылетает в Россию и возвращается в рабочий ритм. За время новогодних каникул актриса практические не загорела и у поклонников звезды сериала «Полярный» возникли вопросы. Артистка решила разъяснить фанатам, почему сторонится солнца: дело в том, что она просто не любит загар и не считает его полезным для кожи.

«Я ухожу с пляжа строго в 11:00 и не появляюсь снова раньше 16:00, редко — в 15:00. Между купаниями лежу под зонтиком, не лежу под открытыми лучами солнца, хотя могу погреться, если вода была прохладная», — заявила звезда.

Instagram @katerinashpitsa

Подписчики актрисы отметили под постом, что придерживаются тех же правил и не загорают много. Они похвалили Шпицу за поднятую тему и выразили ей свое восхищение.

«Вот и правильно. Поэтому, вы так молодо и выглядите»;

«Вы самая разумная из всех знаменитостей. Самый большой враг кожи — это солнце!!!»

«Красотка»;

«Какой полезный пост, это так здорово, что Вы, как публичная личность, написали его. Может быть многие прислушаются и не будут жариться на солнце, рискуя своим здоровьем», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шпица выложила фото в купальнике и поразилась «озабоченности» поклонников.

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