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Как защититься от травли в сети расскажут российским школьникам

, 4:07 Эфирная новость 23

По мнению экспертов, все больше людей становятся объектами так называемого кибербуллинга.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Zinken; 5-tv.ru

Российским подросткам расскажут, как обезопасить себя в сети. В Министерстве просвещения одобрили инициативу Общественной палаты. В школьную программу ОБЖ добавят раздел по киберзащите.

Эксперты говорят — это вынужденная мера из-за набирающего обороты так называемого кибербуллинга — травли в соцсетях.

Видео, где школьники издеваются над сверстниками, все чаще появляются в интернете. Россия уже вошла в десятку стран с самым высоким уровнем кибербуллинга. Жертвой такого преследования может стать каждый. И не только ребенок.

Андрей Захаров о том, как защититься от словесного террора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские школьники научатся безопасному поведению в интернете.

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