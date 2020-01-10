Как защититься от травли в сети расскажут российским школьникам

Российским подросткам расскажут, как обезопасить себя в сети. В Министерстве просвещения одобрили инициативу Общественной палаты. В школьную программу ОБЖ добавят раздел по киберзащите.

Эксперты говорят — это вынужденная мера из-за набирающего обороты так называемого кибербуллинга — травли в соцсетях.

Видео, где школьники издеваются над сверстниками, все чаще появляются в интернете. Россия уже вошла в десятку стран с самым высоким уровнем кибербуллинга. Жертвой такого преследования может стать каждый. И не только ребенок.

Андрей Захаров о том, как защититься от словесного террора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские школьники научатся безопасному поведению в интернете.