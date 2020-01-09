Росавиация рекомендует авиакомпаниям принять меры безопасности при полетах над странами Ближнего Востока

Росавиация намеревается рекомендовать отечественным авиакомпаниям принять дополнительные меры безопасности при пересечении территорий ближневосточного региона. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеграммы ведомства, разосланную компаниям-перевозчикам накануне.

«В настоящее время в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, где совершают полеты воздушные суда гражданской авиации России, сложились условия, характеризующиеся дополнительными угрозами для безопасности полетов в связи с ведением активных боевых действий, а также сложной общественно-политической обстановкой (…) С учетом изложенного, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов РФ при выполнении международных воздушных перевозок предлагаю руководителям территориальных органов Росавиации рекомендовать эксплуатантам воздушных судов принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов с учетом оперативной обстановки в районе и по маршрутам выполнения международных воздушных перевозок, а также рекомендаций, изложенных в руководстве по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов», — цитирует агентство документ за подписью главы Росавиации Александра Нерадько.

Рекомендация ведомства появилась после того, как стало известно, что утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни потерпел крушение лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177-179 человек, включая членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.

О разработанных альтернативных маршрутах уже сообщили «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и другие авиаперевозчики.