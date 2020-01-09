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Росавиация рекомендует авиакомпаниям принять меры безопасности при полетах над странами Ближнего Востока

, 20:40 | Марина Неруцких Срочная новость 42

Согласно телеграмме ведомства, перевозчики должны принять дополнительные меры безопасности при выполнении полетов над территориями Ирана и Ирака.

Фото: www.globallookpress.com / Thielmann, G.

Росавиация намеревается рекомендовать отечественным авиакомпаниям принять дополнительные меры безопасности при пересечении территорий ближневосточного региона. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеграммы ведомства, разосланную компаниям-перевозчикам накануне.

«В настоящее время в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, где совершают полеты воздушные суда гражданской авиации России, сложились условия, характеризующиеся дополнительными угрозами для безопасности полетов в связи с ведением активных боевых действий, а также сложной общественно-политической обстановкой (…) С учетом изложенного, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов РФ при выполнении международных воздушных перевозок предлагаю руководителям территориальных органов Росавиации рекомендовать эксплуатантам воздушных судов принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов с учетом оперативной обстановки в районе и по маршрутам выполнения международных воздушных перевозок, а также рекомендаций, изложенных в руководстве по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов», — цитирует агентство документ за подписью главы Росавиации Александра Нерадько.

Рекомендация ведомства появилась после того, как стало известно, что утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни потерпел крушение лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177-179 человек, включая членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.

О разработанных альтернативных маршрутах уже сообщили «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и другие авиаперевозчики.

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