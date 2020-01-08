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Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком

, 12:06 | Марина Неруцких Видео 17

Ведомство направило российским авиакомпаниям соответствующую телеграмму.

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON? Nicolas Economou, Bayne Stanley, Simon Belcher; Reuters

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Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от использования воздушного пространства над Ираном и Ираком, а также обходить Персидский и Оманский заливы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации.

«В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты», — говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

Полеты над территориями Ирана и Ирака уже приостановили авиакомпании Air France, Singapore Airlines, China Airlines, Malaysia Airlines и украинская авиакомпания МАУ.

Утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни потерпел крушение лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177-179 человек, включая членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной крушения Boeing-737 под Тегераном названо возгорание двигателя.

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