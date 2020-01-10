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Проснулся самый активный вулкан Мексики Попокатепетль — видео

, 8:11 Эфирная новость 14

По данным экспертов, столб пепла достиг трех километров в высоту.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / R. Schweizer Arco Images

В Мексике начал извергаться главный вулкан страны Попокатепетль.

В нашем распоряжении оказались записи с камер наблюдения. Столб пепла достиг высоты три километра.

Объявлен «желтый» уровень опасности. Он пока не предполагает эвакуации, но власти внимательно следят за ситуацией.

Вулкан, название которого переводится с языка ацтеков как «дымящаяся гора», находится всего в 50 километрах от мексиканской столицы, и является одним из символов страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 30 человек пострадали при извержении вулкана в Новой Зеландии

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