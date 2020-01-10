Дональд Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Дональд Трамп считает, что страны Европы его «невзлюбили», хотя США якобы «защищает» их от России. Также американский лидер заявил, что благодаря Вашингтону Североатлантический альянс (НАТО) получает преимущества. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов государств НАТО — ред.) снижаются многие годы, последние 15-18 лет. Я пошел к ним и сказал: «Ребята, вы должны заплатить. Вы — неплательщики!» — высказался президент Соединенных Штатов.

Дональд Трамп считает, что европейские страны «невзлюбили» его за подобные требования. Ведь его предшественник на президентском посту демократ Барак Обама таких претензий Европе не предъявлял.

Трамп неоднократно призывал государства альянса увеличивать расходы на оборону.

Американский лидер не уточнил, каким образом США «защищает» страны Европы от Российской Федерации. Кремль и раньше отмечал использование Североатлантическим альянсом надуманной «российской угрозы» для усиления у границ РФ. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял о разработке новой антироссийской стратегии НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что НАТО отрепетирует наступление на Россию.