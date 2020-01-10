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Нетребко в меховой кепке и пальто с принтом оценила Нью-Йорк с высоты

, 8:35 | Валентин Черников Фото 308

Стилист отметила модный наряд оперной дивы на семейном фото из США, однако нашла небольшой изъян.

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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Наряд Анны Нетребко на фото из Нью-Йорка оценила профессиональный стилист Елена Бестави, пишет портал Teleprogramma.pro. Оперная певица выложила в Instagram несколько семейных снимков со смотровой площадки Rockefeller Center. На вершине небоскреба звезда снялась с мужем Юсифом Эйвазовым, сыном Тьяго и одной из подруг.

Чтобы посмотреть на мегаполис с высоты птичьего полета, дива оделась в пальто с меховыми вставками и анималистическим принтом. В тон к нему Нетребко подобрала меховую кепку. Броский образ завершили брюки и массивные ботинки. При этом близкие певицы предпочли повседневный стиль.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Эксперт по имиджу отметила модный стиль Анны, но обратила внимание на отсутствие гармонии на групповых фото.

«Если разбирать по модным тенденциям, то она очень модная. Это кепи из меха, пальто со вставками под зебру, очень интересное. Если бы она на фото была одна, было бы круто. Но для семейных фото стоило продумать, как они будут выглядеть все вместе», — высказалась Бестави.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нетребко и Эйвазов отпраздновали в Нью-Йорке годовщину свадьбы.

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