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Меган Маркл заметили без обручального кольца

, 9:26 | Валентин Черников Фото 60

Герцогиня Сассекская вышла в свет без супруга и знаменитых драгоценностей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ray Tang; Instagram@hrhofsussex

Сольный выход в свет Меган Маркл подогрел скандал вокруг герцогов Сассекских после их объявления о сложении с себя полномочий старших членов королевской семьи. Как сообщал 5-tv.ru, супруги опубликовали в Instagram пост, в котором поведали о своем желании быть материально независимыми — начать зарабатывать самостоятельно, и жить на две страны — Великобританию и Северную Америку.

После сделанного заявления жены принца Гарри появилась на публике без знаменитых драгоценностей, включая обручальное кольцо. Она посетила представление в Национальном театре Дорфмана, покровителем которого стала после свадьбы с внуком Елизаветы II. Фотографии частного визита к одному из патронатов появились на той же странице высокопоставленных супругов.

Instagram @hrhofsussex

Маркл сопровождали двое охранников и личная помощница. На ее руках не оказалось ни обручального кольца, ни кольца верности, подаренного ей мужем на первую годовщину свадьбы, ни помолвочного кольца с тремя бриллиантами, сделанного по эксклюзивному дизайну Гарри, уточняет «Вечерняя Москва».

Ранее 5-tv.ru писал, что королева Елизавета II разочарована решением внука и Меган Маркл сложить с себя полномочия.

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