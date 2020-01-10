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Экипаж Николаева сошел с дистанции шестого этапа ралли «Дакар»

, 12:30 | Марина Неруцких Фото 229

У грузового болида команды «КАМАЗ-мастера» вышел из строя двигатель.

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Фото, видео: Instagram @kamazmastersport

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева не смог продолжить гонку шестого этапа ралли-марафона «Дакар», который проходит в Саудовской аравии.

Как сообщает ТАСС, у грузового болида на 33-м километре спецучастка отказал двигатель. Проблемы с мотором у экипажа Николаева обнаружились еще накануне при прохождении трассы пятого этапа. После завершения гонки у экипажа было 10 часов, чтобы починить двигатель. Гонщики прибыли к финишу пятого этапа непосредственно перед стартом шестого и сразу же отправились в путь.

«Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения, экипаж в порядке. Машина находится на песчаном плато, руководство команды направило автомобиль технической помощи для эвакуации грузовика и экипажа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Instagram @kamazmastersport

Экипаж Николаева сможет продолжить участие в ралли, в случае успешной починки двигателя, однако его результаты не будут идти в общий зачет.

Николаев — четырехкратный победитель «Дакара» в качестве пилота. Ралли-марафон «Дакар» завершится 17 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три экипажа «КАМАЗ-мастер» заняли подиум в зачете грузовиков на пятом этапе «Дакара».

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