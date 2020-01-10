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Выдавливали из рожениц детей: СК изучает жуткие подробности из роддома в Москве

, 14:38 | Василий Заика Видео 26

В отношении бывшей заведующей медучреждения возбуждено уголовное дело, она находится под домашним арестом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer; СК РФ

Следственный комитет РФ изучает жуткие подробности травмирования новорожденных в московском роддоме № 27, сообщает пресс-служба ведомства.

Медицинское учреждение оказалось под пристальным вниманием следователей после того, как жительницы столицы России стали жаловаться на ненадлежащее оказание помощи при родах, в результате которого появившиеся на свет малыши обретали неизгладимые последствия для здоровья.

В настоящее время следователям известно, как минимум о четырех вопиющих инцидентах, когда после родов младенцы умирали или оставались инвалидами. Одна из потерпевших заплатила за услуги врачей 160 тысяч рублей и еженедельно обследовалась перед родами.

По словам Татьяны Бенграф, учитывая крупность плода, была достигнута договоренность о родоразрешении с помощью кесарева сечения, чтобы не подвергать его риску. Несмотря на это, женщине пришлось рожать естественным путем при весьма странных манипуляциях медиков.

«Там был ряд ошибок, которые шли одна за одной. При этом я указывала на это. Например, пузырь прокололи, воды зеленые — давайте делать кесарево, потому что воды были не слабомикониальные, а густомикониальные — я это видела. Мне сказали: „Нет, это не показатель“. Дальше: передозировка эпидуральной анестезии», — рассказывает Татьяна Бенграф.

Бывшая пациентка роддома № 27 признается, что в тот момент не чувствовала ног и не могла тужиться. Татьяна Бенграф отмечает, что прекрасно понимала — произвести ребенка на свет при таких обстоятельствах самой — не реально. Врачи в это время уверяли женщину, что ситуация под контролем.

«Выдавливали мне ребенка в конечном итоге. Ребенок не так встал, его выдавливали из меня: три мужчины пришли и (Марина — Прим.ред.) Сармосян (заведующая роддомом– Прим.ред.). Потом на очной ставке они мне сказали, что учили меня так тужиться», — сказала Татьяна Бенграф.

В итоге нормально протекающая беременность пациентки завершилась появлением на свет девочки, которая не может жить без паллиативной помощи. Малышке сейчас чуть больше года и ей не суждено пойти в детский сад или школу. Девочка никогда не будет играть с ровесниками и никогда не обрадуется подарку от Деда Мороза.

В Следственном комитете отметили, что врачи московского роддома № 27 уже после того, как было возбуждено уголовное дело, пытались задним числом внести исправления в истории беременности и родов.

В отношении бывшей заведующей медучреждения Марины Сармосян возбуждено уголовное дело, она находится под домашним арестом. Некоторых врачей медучреждения отстранили от практики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья сектантов не допускала врачей к новорожденной дочери в Москве.

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