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Семья сектантов не допускала врачей к новорожденной дочери в Москве

, 13:55 | Василий Заика Эксклюзивное видео 115

Женщина с осложнениями родила ребенка в домашних условиях. Вооруженный ножами супруг охранял жилище от посторонних.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, 5-tv.ru

Сотрудники московской полиции при содействии спасателей МЧС взяли штурмом квартиру, где семья сектантов укрывала новорожденного ребенка. Инцидент произошел в Пресненском районе столицы в одном из домов на улице Литвина-Седого.

Как стало известно 5-tv.ru, женщина в конце октября в домашних условиях с осложнениями родила девочку. Появиться ребенку на свет помогал только супруг москвички. Прибывшие по вызову матери роженицы медики не смогли попасть в квартиру. Муж женщины, вооруженный ножами, никого не впускал в жилище и угрожал врачам физической расправой.

На протяжении месяца представители органов опеки пытались в буквальном смысле достучаться до родителей новорожденной, чтобы ребенка осмотрели врачи. Кроме того, на девочку необходимо было оформить все соответствующие документы.

В результате ради здоровья и безопасности малышки полицейские при содействии спасателей МЧС в сопровождении медиков вскрыли дверь в квартиру сектантов. Глава семейства оказал сотрудникам правоохранительных органов яростное сопротивление, в результате чего был задержан. У мужчины при себе были обнаружены два ножа — охотничий и столовый.

5-tv.ru

В настоящий момент родители новорожденной находятся в психиатрической клинике. Малышку госпитализировали.

По словам родителей роженицы, семья жила по своим внутренним устоям в отрешении от остального мира. В квартире не было никаких средств связи. Сектанты выступали против приема лекарств и утверждали, что все вокруг посланники дьявола.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по делу об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге задержана глава секты.

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