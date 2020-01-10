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Стоимость проезда по Западному скоростному диаметру Петербурга увеличится

, 20:45 | Василий Заика Видео 10

Новые тарифы на проезд по платной магистрали Северной столицы вводятся с 18 января 2020 года.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович; Известия / Александр Казаков; www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Стоимость проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) Петербурга увеличится с 18 января 2020 года. Новые тарифы вводятся для всех классов транспортных средств при оплате наличными и банковскими картами, а также транспондерами.

Отмечается, что несмотря на повышение стоимости проезда по ЗСД, принцип предоставления наиболее выгодных условий для владельцев транспондеров будет сохранен. Цена претерпит менее значительные изменения, чем при оплате наличными.

Для тех водителей, кто предпочитает оплачивать проезд по платной магистрали кассиру, тариф вырастет до 150 рублей за одну зону для первого класса транспортных средств.

Проезд по основной массе маршрутов Flow+ подорожает на 16%. Это отразится на поездках, начало и конец которым положен на весьма перегруженной развязке с Богатырским проспектом. Цена достигнет уровня тарифов, установленных для развязки ЗСД с кольцевой автодорогой — Север.

Отмечается, что данные нововведения будут способствовать перераспределению транспортных потоков между указанными развязками и улучшению транспортной ситуации.

Стоимость тарифных опций остается неизменной, в том числе таких как «Легковой 100» и «Грузовой 100».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за превышение скорости на ЗСД в Петербурге выписано уже более 15 тысяч штрафов.

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