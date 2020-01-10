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«Поскользнулся, упал, ударился головой»: друг солиста «140 ударов в минуту» о смерти музыканта

, 22:02 | Мия Субботина Эксклюзивное интервью 27

По словам Александра Котова, трагедию могла спровоцировать недавняя травма Юрия Абрамова.

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Фото, видео: ВКонтакте / Юрий Абрамов; 5-tv.ru

Солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов скончался при загадочных обстоятельствах в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, утром 9 января 47-летнего артиста на скорой помощи доставили в Химкинскую городскую больницу с общим переохлаждением. Музыкант был помещен в реанимацию, где позднее скончался.

Его друг Александр Котов подробно рассказал в интервью 5-tv.ru об обстоятельствах смерти музыканта.

«Как нам сообщили, Юрий возвращался утром из магазина, поскользнулся, упал, ударился головой. Женщина шла на работу и увидела его, вызвала „скорую“, которая отвезла его в больницу. Его прооперировали, удалили гематому, но, к сожалению, Юрий не смог выкарабкаться из этой ситуации», — рассказал Котов.

По его словам, у музыканта недавно была травма головы, которая, вероятно, спровоцировала смерть от нового удара.

Также Александр рассказал, что в морге было проведено вскрытие, чтобы удостовериться в том, что уход из жизни не носил насильственный характер, и травма была получена в ходе падения самим Юрием.

Котов сообщил, что похороны состоятся 11 января. Прощание с Юрием пройдет в Химках в Храме Петра и Февронии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солист группы «140 ударов в минуту» погиб при загадочных обстоятельствах.

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