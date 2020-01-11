Вооруженного мачете иранца задержали у резиденции Трампа

Мужчину, вооруженного мачете, задержали во Флориде в нескольких километрах от резиденции Дональда Трампа. Им оказался уроженец Ирана по имени Масуд Золеха, пишет The Sun.

Поводом для его остановки стал тревожный звонок в полицию. При себе у иранца обнаружили мачете, топорик с остроконечным лезвием и 22 тысячи долларов. Также выяснилось, что он оставил свой автомобиль на парковке аэропорта.

Правоохранители в настоящий момент выясняют, был ли у задержанного злой умысел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате обстрелов близ аэропорта Багдада 3 января. В ночь на 8 января Иран устроил атаку на авиабазы США в Ираке, назвав эти действия ответом на смерть Сулеймани.