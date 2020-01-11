«Это политический вопрос»: эксперт прокомментировал идею о выплате Россией $82 миллионов Украине

Член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин в интервью 5-tv.ru прокомментировал постановление Федерального суда Швейцарии оставить в силе решение Женевского арбитража, обязавшего Россию выплатить 12 украинским компаниям более 82 миллионов долларов за потерю активов в Крыму.

По мнению эксперта, такое решение необходимо признать несостоятельным, так как вопрос о вероятных компенсациях не должен решать суд общей хозяйственной юрисдикции.

«Вопрос, с моей точки зрения, находится за пределами гражданской юрисдикции. Это политический вопрос — переход части одной страны в другую по волеизъявлению населения. В общем-то, это вопрос не для решения в хозяйственных судах. Решать проблемы, которые возникли при переходе, в том числе проблемы собственности, в судах общей хозяйственной юрисдикции — противоречие здравому смыслу», — отметил Жарихин.

Арбитражный суд Женевы в апреле прошлого года постановил обязать РФ компенсировать 12 украинским компаниям многомиллионные потери из-за потери активов в Крыму. Россия с решением не согласилась и подала две апелляции, отметив некомпетентность данного суда для рассмотрения такого дела.

Тяжба тянется с 2015 года, когда за возмещением убытков в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились представители 12 украинских компаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Газпром» может выплатить «Нафтогазу» три миллиарда долларов в рамках соглашения.