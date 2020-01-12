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Семья из трех человек погибла при пожаре в Курганской области

, 9:21 | Марина Неруцких 15

Возгорание произошло в частном доме в селе Чистопрудное Шадринского района.

Фото: Известия / Павел Бедняков

Пожар в частном доме в селе Чистопрудное Шадринского района Курганской области унес жизни трех человек. Как сообщает ТАСС, по предварительной информации, семья погибла из-за неосторожного обращения с огнем.

«В ночь на 12 января текущего года в селе Чистопрудное Шадринского района произошло возгорание одного из частных жилых домов, расположенных на улице Кленовой. В ходе тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух женщин, 1940 и 1970 годов рождения, мужчины 1937 года рождения. По предварительным данным, в пожаре погибла семья, проживающая в указанном доме. Причиной возгорания в доме стало неосторожное обращение с огнем», — цитирует агентство сообщение регионального следственного управления СК РФ.

По факту трагедии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшном пожаре в доме престарелых в Хорватии, где погибли шесть человек.

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