Семья из трех человек погибла при пожаре в Курганской области

Пожар в частном доме в селе Чистопрудное Шадринского района Курганской области унес жизни трех человек. Как сообщает ТАСС, по предварительной информации, семья погибла из-за неосторожного обращения с огнем.

«В ночь на 12 января текущего года в селе Чистопрудное Шадринского района произошло возгорание одного из частных жилых домов, расположенных на улице Кленовой. В ходе тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух женщин, 1940 и 1970 годов рождения, мужчины 1937 года рождения. По предварительным данным, в пожаре погибла семья, проживающая в указанном доме. Причиной возгорания в доме стало неосторожное обращение с огнем», — цитирует агентство сообщение регионального следственного управления СК РФ.

По факту трагедии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства пожара.

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