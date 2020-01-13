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Васильева рассказала об изменении системы оплаты труда учителей в России

, 0:51 | Светлана Шевченко 83

Правительство РФ разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые приравняют всех учителей на федеральном уровне.

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Фото, видео: ТАСС/Кухмарь Кирилл, /Гердо Владимир

Министр просвещения Ольга Васильева в интервью «РГ» рассказала о новых поправках в Трудовой кодекс России, которые изменят систему оплаты труда российских учителей. На их основании будет создана единая модель формирования зарплаты преподавателей на федеральном уровне.

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты туда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки», — заявила Васильева, отвечая на вопрос об огромной разнице между окладом и средней зарплатой со всеми надбавками.

Министр отметила, что такие рекомендации все регионы получают ежегодно, но не все эту пропорцию соблюдают. В результате этого получается, чтобы дотянуться до средней зарплаты, учителя берут дополнительную нагрузку.

«Как выходить из ситуации? Благодаря Татьяне Алексеевне Голиковой сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс», — подчеркнула Васильева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Васильева выступила с инициативой не нагружать школьников дополнительными заданиями на новогодних праздниках.

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