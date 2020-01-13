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Дождь из морковки: в полыхающей Австралии с вертолета накормили кенгуру

, 9:14 Эфирная новость 30

Продолжающиеся с осени лесные пожары практически лишили местных животных пропитания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, 5-tv.ru

В Австралии прошел дождь из морковки. Спецоперацию организовала национальная служба парков. Ее сотрудники сбросили с вертолета овощи на пострадавшие от пожаров леса.

Из-за огня животные лишились еды, поэтому их решили подкормить. Судя по этим кадрам валлаби и кенгуру угощения с неба пришлись по вкусу. Как заверили организаторы, подобную акцию они проведут еще не раз.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сильнейшие лесные пожары в Австралии, которые продолжаются в стране с осени 2019 года, погубили около миллиарда животных. Такие данные привел профессор Сиднейского университета Крис Дикман.

Ученый посчитал, что только на начало января текущего года в штате Новый Южный Уэльс погибло 800 миллионов животных, а по всей стране жертвами стали не менее одного миллиарда особей. Это включает в себя млекопитающих, птиц и рептилий, сгинувших в результате пожаров или погибших из-за потери среды обитания.

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