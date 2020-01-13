«Почти со всем согласна»: Собчак отреагировала на «разбор» своего психологического портрета

Телеведущая Ксения Собчак давно приковывает взгляды не только поклонников в Instagram или зрителей ее YouTube-шоу, но и психологов, которые определяют характер человека по его лицу.

Недавно знаменитость наткнулась в сети на анализ своей личности и решила опубликовать разбор в своем Instagram-профиле. Авторы исследовали черты лица звезды и рассказали о скрытых сторонах ее характера. Получилось, что Ксения Собчак целеустремленная личность, способная оказывать давление на окружающих.

«Нашла тут обзор личности на просторах интернета. И кстати почти со всем согласна)))) С другой стороны делать разбор качеств известного человека легче, чем незнакомого, наверное», — подписала пост звезда.

Instagram @xenia_sobchak

Поклонники согласились с автором исследования характера знаменитости и отметили, что в разборе не сказано о превосходном чувстве юмора телеведущей.

«Стрессоустойчивость у Вас, по-моему, Мега при Мега высокая! Столько на себе выносить!»;

«В описании не хватает супер иронии и супер самоиронии»;

«Согласен про Вербальную агрессию! Очень выражена»;

«Вы на этой фотографии такая красивая!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Богомолов смонтировал мини-фильм про Собчак под песню Окуджавы.