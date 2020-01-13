«Попали в кювет»: Степан Меньщиков получил травмы и едва не сгорел в ДТП

Бывшего участника «Дома-2» Степана Меньщикова в новом году судьба продолжает подвергать испытаниям. Утром 8 января он попал в ДТП во Владимирской области. В Кольчугинском районе машина марки BMW X5, в которой он с двумя друзьями ехал по делам, вылетела в кювет на скользкой дороге и задымилась.

«Нам удалось быстро выбраться, боялись, что сгорим. У меня, помимо руки, подтверждено и ребро, болит, но я ничего не делаю — думаю, все само собой восстановится. Мои товарищи тоже получили увечья, но в целом все хорошо», — рассказал Меньщиков интернет-порталу StarHit, посоветовав читателям быть осторожными на дорогах.

Издание напоминает, что злой рок преследует знаменитость уже не первый месяц. В ноябре скончался отец Степана, который незадолго до этого перенес тяжелый инсульт и не мог передвигаться. А ранее Меньщиков развелся с супругой Евгенией Шамаевой, уличив ее в измене со своим давним другом. При этом на одном из телешоу выяснилось, что сын Ваня ему не родной и был зачат от другого мужчины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Степан Меньщиков трогательным фото поздравил с 40-летием Викторию Боню, с которой встречался во время участия в проекте «Дом-2» 13 лет назад.