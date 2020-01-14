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«Как поймать Жар-птицу»: Шнуров посвятил трогательные строки жене

, 2:01 | Карина Бернтгольц Фото 84

На своей странице в Instagram артист разместил лирическое стихотворение и сопроводил его нежным снимком супруги на палубе морского судна.

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Фото, видео: Instagram @shnurovs

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разместил на своей странице в Instagram новое стихотворение. Музыкант выразил свои мысли в трогательных строках и посвятил свое лирическое произведение молодой супруге Ольге Абрамовой, личную жизнь с которой старается практически не афишировать.

В тексте Шнуров сравнил образ своей возлюбленной с Жар-птицей. Такая метафора произвела впечатление на его подписчиков, а некоторых, привыкших к тому, что артист чаще публикует в своем профиле саркастические строки, даже удивила.

«Как поймать Жар-птицу,

И не уколоться.

С жадностью напиться

Из любви колодца.

Огненные перья

Запалят свечу.

Подкрадусь как зверь я,

И пощекочу», — написал музыкант.

Свой пост он сопроводил фотографией Ольги Абрамовой, запечатленной на палубе морского судна.

Instagram @shnurovs

Пользователи были тронуты тем, что Шнуров так нежно проявил чувства к своей избраннице. Свои эмоции от прочтения они выразили в комментариях.

«За душу такие строки!»

«Романтично и здорово!»

«Молодец! Влюбленный романтик!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шнуров написал стихотворение, посвященное заработку после тяжелой работы в течение года.

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