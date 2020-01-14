«Как поймать Жар-птицу»: Шнуров посвятил трогательные строки жене

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разместил на своей странице в Instagram новое стихотворение. Музыкант выразил свои мысли в трогательных строках и посвятил свое лирическое произведение молодой супруге Ольге Абрамовой, личную жизнь с которой старается практически не афишировать.
В тексте Шнуров сравнил образ своей возлюбленной с Жар-птицей. Такая метафора произвела впечатление на его подписчиков, а некоторых, привыкших к тому, что артист чаще публикует в своем профиле саркастические строки, даже удивила.
«Как поймать Жар-птицу,
И не уколоться.
С жадностью напиться
Из любви колодца.
Огненные перья
Запалят свечу.
Подкрадусь как зверь я,
И пощекочу», — написал музыкант.
Свой пост он сопроводил фотографией Ольги Абрамовой, запечатленной на палубе морского судна.
Пользователи были тронуты тем, что Шнуров так нежно проявил чувства к своей избраннице. Свои эмоции от прочтения они выразили в комментариях.
«За душу такие строки!»
«Романтично и здорово!»
«Молодец! Влюбленный романтик!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шнуров написал стихотворение, посвященное заработку после тяжелой работы в течение года.