  1. Пятый канал
  4. Молодые люди расстреляли отчима подруги под предлогом защиты от насилия дома

Молодые люди расстреляли отчима подруги под предлогом защиты от насилия дома

, 3:09 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 50

По предварительным данным, приятели 17-летней девушки трижды выстрелили в живот мужчине. Сейчас их разыскивает полиция.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с раненым в ходе стрельбы, произошедшей в пригороде Санкт-Петербурга. Как рассказал 5-tv.ru пострадавший, в городе Пушкин в него стреляли друзья его 17-летней дочери, которой он приходится отчимом.

В настоящее время падчерица по его словам находится в отделении полиции, а его супруга в состоянии шока. Мужчина заявил, что воспитывал девушку на протяжении 15 лет. 

Также он добавил, что во время нападения молодые люди был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший планирует написать заявление в полицию.

По неофициальным данным, приятели девушки хотели отомстить за свою подругу, которая якобы рассказывала им, как ее обижают в семье. Чтобы пригрозить ее отчиму, по предварительной информации, они приехали к месту его жительства и трижды выстрелили в живот. 

Впоследствии стрелки скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает полиция.  Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что драка со стрельбой произошла на севере Петербурга поздно вечером 11 января. Как стало известно 5-tv.ru, с сообщением в полицию обратилась одна из жительниц Калининского района.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.95
-0.31 67.82
-0.23
Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск

Последние новости

3:56
Как распознать аварийную ситуацию на борту самолета
3:41
В «Столото» опровергли обвинения в нечестном новогоднем розыгрыше
3:25
Кличко экстренно вернулся на Украину из США ради операции
3:09
Молодые люди расстреляли отчима подруги под предлогом защиты от насилия дома
3:00
Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск
2:45
Эксперты объяснили причины подорожания сотовой связи в России

Сейчас читают

Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск
Обрезание Господне: Как провести 14 января, чтобы привлечь счастье и успех
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]