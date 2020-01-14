Молодые люди расстреляли отчима подруги под предлогом защиты от насилия дома

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с раненым в ходе стрельбы, произошедшей в пригороде Санкт-Петербурга. Как рассказал 5-tv.ru пострадавший, в городе Пушкин в него стреляли друзья его 17-летней дочери, которой он приходится отчимом.

В настоящее время падчерица по его словам находится в отделении полиции, а его супруга в состоянии шока. Мужчина заявил, что воспитывал девушку на протяжении 15 лет.

Также он добавил, что во время нападения молодые люди был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший планирует написать заявление в полицию.

По неофициальным данным, приятели девушки хотели отомстить за свою подругу, которая якобы рассказывала им, как ее обижают в семье. Чтобы пригрозить ее отчиму, по предварительной информации, они приехали к месту его жительства и трижды выстрелили в живот.

Впоследствии стрелки скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает полиция. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что драка со стрельбой произошла на севере Петербурга поздно вечером 11 января. Как стало известно 5-tv.ru, с сообщением в полицию обратилась одна из жительниц Калининского района.