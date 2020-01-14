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Автобус провалился под землю в Китае после обвала дороги, шесть человек погибли

, 7:05 | Карина Бернтгольц Видео 12

ЧП произошло в городе Синин китайской провинции Цинхай перед автобусной остановкой рядом с больницей Красного креста.

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Фото, видео: YouTube / 蓝梦

Городской автобус, стоявший на остановке, провалился под землю в результате обвала дороги в городе Синин китайской провинции Цинхай. Инцидент произошел вблизи больницы Красного Креста около 17.30 по местному времени (около 12.30 по московскому времени) 13 января.

Точное количество людей, находившихся в салоне транспортного средства в момент ЧП, уточняется. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, уже известно о шести погибших и 16 пострадавших в результате происшествия.

Поисково-спасательная операция продолжается, причины обвала устанавливаются. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают специализированные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее 14 горняков погибли после выброса газа на угольной шахте в Китае. ЧП произошло ночью в китайской провинции Гуйчжоу.

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