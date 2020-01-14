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  4. Агент вокалиста Animal Джаz рассказала о его состоянии после ДТП на трассе

Агент вокалиста Animal Джаz рассказала о его состоянии после ДТП на трассе

, 11:55 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 54

Александр Красовицкий находился за рулем машины, которую занесло на заснеженной дороге. Автомобиль восстановлению не подлежит.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин

Вокалист петербургской рок-группы Animal Джаz Александр Красовицкий действительно попал в ДТП на трассе под Ульяновском. Об этом и о самочувствии музыканта 5-tv.ru сообщила его агент Мария Минина.

«Все хорошо, все хорошо, никто не пострадал. Пострадала только машина. Честно говоря, подробностей не знаю. У меня информация о том, что все живы, здоровы. Это все, что важно знать сейчас», — сказала агент вокалиста Animal Джаz.

Мария добавила, что 14 января музыканты должны дать концерт в рамках тура. Все чувствуют себя хорошо, поэтому выступление решили не отменять. Судя по информации на странице вокалиста в Instagram, 14 января он должен выступать в Самаре.

Как сообщал 5-tv.ru, Александр Красовицкий попал в аварию по пути на концерт. Он сам управлял автомобилем, на пассажирском сидении находился клавишник Animal Джаz Александр Заранкин. На заснеженной трассе машину занесло, после удара автомобиль восстановлению не подлежит. Красовицкий выложил фото машины в Instagram.

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