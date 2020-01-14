Жительница Гатчины задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь

За убийство бывшего мужа жительница Гатчины предстанет перед судом. По данным 5-tv.ru, мужчина хотел изнасиловать ее 16-летнюю дочь.

Сообщение о попытке изнасилования в гатчинской квартире поступило в дежурный пункт полиции 13 января. Прибывшие на место силовики обнаружили тело мужчины. Подозреваемую задержали на месте.

По предварительным данным, бывший муж в пьяном виде заявился в квартиру поздно вечером, когда женщина укладывала детей спать. Она пыталась прогнать незваного гостя, но тот находился в неадекватном состоянии. Сначала он набросился на нее, а потом переключился на ребенка. Тогда, вероятно, мать и задушила предполагаемого насильника кушаком.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Ленобласти подозревается в изнасиловании ребенка в Подмосковье. В Долгопрудном насильник напал на шестилетнюю девочку.