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Жительница Гатчины задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь

, 13:44 | Валентин Черников 80

По предварительной информации, мать 16-летней девушки предстанет перед судом после того, как защитила ее от нападок насильника.

Фото: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

За убийство бывшего мужа жительница Гатчины предстанет перед судом. По данным 5-tv.ru, мужчина хотел изнасиловать ее 16-летнюю дочь.

Сообщение о попытке изнасилования в гатчинской квартире поступило в дежурный пункт полиции 13 января. Прибывшие на место силовики обнаружили тело мужчины. Подозреваемую задержали на месте.

По предварительным данным, бывший муж в пьяном виде заявился в квартиру поздно вечером, когда женщина укладывала детей спать. Она пыталась прогнать незваного гостя, но тот находился в неадекватном состоянии. Сначала он набросился на нее, а потом переключился на ребенка. Тогда, вероятно, мать и задушила предполагаемого насильника кушаком.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Ленобласти подозревается в изнасиловании ребенка в Подмосковье. В Долгопрудном насильник напал на шестилетнюю девочку.

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