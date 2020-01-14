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Теннисисты начали задыхаться от дыма на открытом чемпионате в Австралии

, 14:38 | Игорь Рязов Фото 13

Спортсменка из Словении упала на колени во время второго сета игры. Матч прервали.

Фото: www.globallookpress.com © Ann Inger Johansson

Дым от лесных пожаров стал причиной срыва одного из матчей в рамках открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. Посреди игры спортсменка из Словении Далила Якупович упала на колени.

«Я злая и грустная. Я думаю, что заставлять нас играть было нечестно, потому что это вредно для нас. Я была поражена необходимости играть, но у нас нет большого выбора. Если мы не пойдем на корт, возможно, нас оштрафуют», — сказала Якупович после матча.

Теннисистка не смогла продолжить игру во время второго сета. Она упала на колени и несколько минут приходила в себя. Матч, который Якупович выигрывала, был прерван. После этого спортсменка также сказала журналистам, что никогда не болела астмой и не пользовалась ингалятором.

Как отмечает The Telegraph, другие спортсмены и болельщики раскритиковали организаторов чемпионата. Теннисисты говорят, что им тяжело дышать на корте из-за дыма. В соцсетях выражают негодование из-за проведения соревнований в опасных условиях.

Качество воздуха в Австралии резко снизилось из-за масштабных лесных пожаров. Как сообщал 5-tv.ru, огонь унес жизни более миллиарда животных.

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