Теннисисты начали задыхаться от дыма на открытом чемпионате в Австралии

Дым от лесных пожаров стал причиной срыва одного из матчей в рамках открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. Посреди игры спортсменка из Словении Далила Якупович упала на колени.

«Я злая и грустная. Я думаю, что заставлять нас играть было нечестно, потому что это вредно для нас. Я была поражена необходимости играть, но у нас нет большого выбора. Если мы не пойдем на корт, возможно, нас оштрафуют», — сказала Якупович после матча.

Теннисистка не смогла продолжить игру во время второго сета. Она упала на колени и несколько минут приходила в себя. Матч, который Якупович выигрывала, был прерван. После этого спортсменка также сказала журналистам, что никогда не болела астмой и не пользовалась ингалятором.

Davila Jakupovic retires after suffering a horrendous coughing fit and breathing difficulties in the heavy, polluted air in Melbourne. Awful scenes pic.twitter.com/EPQUlf9DpF