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Пенсионер из Петербурга рассказал, как врач избил его в машине скорой помощи

, 15:02 | Валентин Черников Интервью 49

По словам потерпевшего, во время поездки в госпиталь агрессивный медик едва не задушил его и рассек нос до крови.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Конфликт пенсионера и врача из Петербурга проверяет полиция. Об этом рассказал начальник Управления информации и общественных связей регионального управления МВД Вячеслав Степченко.

По его словам, 9 января в полицию Невского района обратилась жительница Северной столицы. Она сообщила, что в автомобиле скорой помощи при госпитализации врач ударил ее 76-летнего дедушку. 13 января по этому факту пенсионер сам написал заявление правоохранителям.

Как уточняет РЕН ТВ, в тот день 76-летнему петербуржцу стало плохо, он начал задыхаться. Как отмечают члены семьи, прибывшие по вызову врачи не оказали ему помощь, а лишь пригласили в машину.

Пенсионер и его супруга предупредили медиков, что им нужно ехать в госпиталь для ветеранов войны, но те решили иначе. Автомобиль повернул в другую сторону. Пожилой пациент потребовал остановить машину. Как сообщается, в ответ врач взял пенсионера за горло и начал душить, а после ударил в переносицу. У потерпевшего хлынула кровь. Сопровождавшая дедушку родственница попыталась вмешаться, но медсестра якобы скрутила ей руки сзади.

С перебитым и едва забинтованным носом пенсионера выпустили из автомобиля. Как сообщил представитель полиции, силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачей скорой помощи предлагают приравнять к представителям власти.

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