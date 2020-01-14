  1. Пятый канал
  4. Мост через Амур из России в Китай полностью готов к открытию

Мост через Амур из России в Китай полностью готов к открытию

, 15:10 | Светлана Александрова Фото 47

Автомобильная переправа, соединяющая Благовещенск и Хэйхэ прошел приемочные испытания на максимальные нагрузки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Minvr.ru

Первый в истории России и Китая автомобильный мост через Амур из Благовещенска в Хэйхэ прошел испытания и готов к эксплуатации. Как сообщила пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, в присутствии российских и китайских специалистов по новой переправе проехали десять груженых самосвалов КАМАЗ и ISUZU массой почти 28 тонн каждый и 40-тонный автокран KATO.

«Первичный анализ результатов статических и динамических испытаний позволяет сделать вывод о соответствии фактической работы пролетного строения моста расчетно-теоретическим предпосылкам и о возможности эксплуатации сооружения под проектными нагрузками», — заявил руководитель филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков.

Он отметил, что все строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, и мост может быть принят в эксплуатацию без каких-либо ограничений.

Ранее в середине декабря было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию подъездных путей к переправе. Трасса возведена в рамках единого проекта строительства трансграничного автомобильного моста через Амур на границе между Россией и Китаем. Движение транспорта по ней будет открыто после того, как будет введен в эксплуатацию весь комплекс.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, строительство автомобильного моста через Амур началось в 2016 году. Торжественная стыковка российской и китайской частей состоялась 31 мая 2019 года. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию по переправе длиной километр ежегодно будут проезжать до 300 тысяч машин.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.41
0.46 68.42
0.60
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Последние новости

16:16
Виктора Бута перевели в тюремный спецблок для террористов
16:11
«Первым ударил врача»: глава больницы Петербурга о драке между медиком и пенсионером
15:58
Раскрыты ранее неизвестные детали жизни Виталины Цымбалюк-Романовской
15:53
Умер мальчик, которому летом прострелили голову в Нижнем Тагиле
15:46
Конор Макгрегор заявил, что пьянствовал перед боем с Хабибом Нурмагомедовым
15:39
Россия продолжит работать над урегулированием ситуации в Ливии

Сейчас читают

Екатерина Климова показала на фото четырехлетнюю красавицу-дочурку
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией
Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]