Мост через Амур из России в Китай полностью готов к открытию

Первый в истории России и Китая автомобильный мост через Амур из Благовещенска в Хэйхэ прошел испытания и готов к эксплуатации. Как сообщила пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, в присутствии российских и китайских специалистов по новой переправе проехали десять груженых самосвалов КАМАЗ и ISUZU массой почти 28 тонн каждый и 40-тонный автокран KATO.

«Первичный анализ результатов статических и динамических испытаний позволяет сделать вывод о соответствии фактической работы пролетного строения моста расчетно-теоретическим предпосылкам и о возможности эксплуатации сооружения под проектными нагрузками», — заявил руководитель филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков.

Он отметил, что все строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, и мост может быть принят в эксплуатацию без каких-либо ограничений.

Ранее в середине декабря было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию подъездных путей к переправе. Трасса возведена в рамках единого проекта строительства трансграничного автомобильного моста через Амур на границе между Россией и Китаем. Движение транспорта по ней будет открыто после того, как будет введен в эксплуатацию весь комплекс.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, строительство автомобильного моста через Амур началось в 2016 году. Торжественная стыковка российской и китайской частей состоялась 31 мая 2019 года. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию по переправе длиной километр ежегодно будут проезжать до 300 тысяч машин.