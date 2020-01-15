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Аномально теплая погода увеличила ущерб от вандалов в новогодние праздники

, 2:31 Эфирная новость 11

Народные гуляния неминуемо приводят к потерям части декораций, что-то само сломалось, что-то оторвали, что-то украли. Убытки эти невозвратные — штраф всего 500 рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Christian Prandl, 5-tv.ru

14 января — последний день, когда в большинстве российских городов можно было полюбоваться новогодним убранством — его начинают разбирать и подсчитывать ущерб. Народные гуляния неминуемо приводят к потерям части декораций, что-то само сломалось, что-то оторвали, что-то украли.

От 3 до 5% от бюджета праздника в среднем «съедают» вандалы.

Прикинем — Казань потратила из городского бюджета на оформление-2020 почти 100 миллионов рублей, Петербург в три раза больше, Москва и вовсе полмиллиарда с лишним.

Но в этом году ущерб ожидается выше среднего, поскольку из-за аномально теплой погоды гуляющих на улицах было больше, чем обычно. Убытки эти невозвратные, поскольку хулиганов, даже если ловят — в основном штрафуют на минимальные 500 рублей.

Елена Норкунайте подсчитала, как «гуляли-веселились».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых температурных рекордах, которые ожидаются в России.

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